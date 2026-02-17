Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Писатель Дмитрий Бавильский умер в возрасте 57 лет, сообщил литературовед Николай Подосокорский в своем телеграм-канале.

Подробностей ухода из жизни писателя не приводится.

Бавильский родился в 1969 году в Челябинске. В 1993 году он окончил ЧелГУ. С 1995 по 1999 год был заместителем главреда журнала "Уральская новь", а с 1997 по 2002 год был помощником худрука Челябинского академического театра драмы по литературной части.

В 2004–2007 годах работал редактором отдела культуры сетевого издания "Взгляд", а до 2010 года был редактором того же отдела издания "Частный корреспондент". Также он работал на разных должностях и в разное время в изданиях и журналах The Art Newspaper Russia, "Топос", "Окно", "Урал" и "Новый берег".

Бавильский известен своими романами "Вавилонская библиотека", "Семейство пасленовых", "Едоки картофеля", "Невозможность путешествий" и другими.

