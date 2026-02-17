Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 16:26

Спорт

Роднина оценила выступление грузинского фигуриста на Олимпиаде в Италии

Фото: ТАСС/Zuma/Paul Kitagaki Jr

Грузинский фигурист Лука Берулава, завоевавший серебро на Олимпиаде в парном катании с Анастасией Метелкиной, явно нервничал во время проката произвольной программы. Об этом в беседе с ТАСС заявила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

"Они хорошо катались, но, что бы там не говорили, в последнюю минуту парня так штормило, будто он год плавал и не сходил с корабля. <...> Они молоды, они сделали сложные прыжки, выбросы, с хорошей техникой, но вторая половина – это "моряк вразвалочку сошел на берег", – поделилась она своим мнением.

Вместе с тем Роднина поздравила грузинскую пару с успехом на турнире. Она также отметила, что обсуждать уровень поддержек во время проката не имеет смысла, так как их выступление комментировал фигурист Дмитрий Козловский, также ранее выступавший в паре и разбирающийся в тонкостях оценивания.

Кроме того, Роднина высказалась по поводу выступления венгерской и американской пар. Она похвалила чистоту выполненной программы, однако отметила низкую скорость вращений.

Экс-фигуристка подчеркнула, что на чемпионатах мира очень заметно отсутствие российских пар, которые не выступали последние 4 года. При этом большинство команд тренируют российские специалисты.

Метелкиной 20 лет, она родилась во Владимире, с 2020 года выступает за сборную Грузии. Берулаве 23 года, он уроженец Москвы. Спортсмены являются чемпионами Европы (2026), серебряными призерами (2024) и бронзовыми призерами (2025) турнира. Пара тренируется под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Егора Закроева.

В олимпийских соревнованиях по парному катанию победу с мировым рекордом в произвольной программе одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, набравшие 231,24 балла (73,11 за короткую программу и 158,13 за произвольную). Метелкина и Берулава заняли второе место с результатом 221,75 балла.

Между тем российский фигурист Петр Гуменник занял в мужском одиночном катании на Играх шестое место. По сумме программ спортсмен набрал 271,21 балла. Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Российский спортсмен также выступит на Олимпиаде с показательным номером. Фигуристы представят свои программы в субботу, 21 февраля, после официального окончания всех соревнований по данному виду спорта.

Читайте также


спорт

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика