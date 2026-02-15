Фигурист Гуменник выступит с показательным номером на Олимпиаде

Фото: ТАСС/AP/Natacha Pisarenko

Российский фигурист Петр Гуменник выступит с показательным номером на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуристы представят свои программы в субботу, 21 февраля, после официального окончания всех соревнований по фигурному катанию.

Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. По сумме программ спортсмен набрал 271,21 балла. Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набравший в сумме 291,58 балла.

Ранее стало известно, что команда Гуменника пыталась подобрать музыку к короткой программе на Олимпийских играх с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Изначально фигурист планировал выступить под музыку к фильму "Парфюмер", однако возникли проблемы с авторскими правами.