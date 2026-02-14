Посол РФ Толченов: около 35 тысяч россиян проживают на Бали и соседних островах

Фото: 123RF.com/olegd

На острове Бали и прилегающих территориях проживают порядка 35 тысяч граждан России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

По его словам, Генеральное консульство России в Денпасаре активно помогает соотечественникам в различных проблемных ситуациях в пределах своего консульского округа. При этом учреждение пока не наделено полномочиями по совершению полноценных консульских действий.

Для получения официальных консульских услуг россиянам по-прежнему необходимо обращаться в консульский отдел посольства России в Джакарте, который оказывает весь предусмотренный законодательством спектр помощи.

Тем временем в Таиланде рассматривается вопрос о сокращении безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для туристов из 93 государств. По мнению властей, это не должно повлиять на туризм, поскольку путешественники в среднем не задерживаются в стране более чем на 21 день.