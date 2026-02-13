Посол РФ Толченов: туристам в Индонезии нужно следовать законам и следить за документами

Фото: 123RF.com/miftakhulfariz

Российским туристам в Индонезии нужно следовать местным законам и следить за сохранностью своих документов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в этой стране Сергей Толченов.

"Что касается мер предосторожности, которые следует соблюдать российским туристам, то, прежде всего, речь должна идти о строгом следовании местным законам и обычаям", – подчеркнул он.

Кроме того, важно не допускать нарушений миграционного законодательства, в том числе исключить просроченную визу или паспорт. Рекомендуется иметь медицинскую страховку на весь период пребывания в стране, а также с повышенной осторожностью управлять арендованными транспортными средствами.

Тем временем в Таиланде рассматривается вопрос о сокращении безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для туристов из 93 государств. По мнению властей, это не должно повлиять на туризм, поскольку путешественники в среднем не задерживаются в стране более чем на 21 день.