Таксиста в Подмосковье приговорили к 1,5 года за наезд на парковщика в Шереметьево

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Химкинском городском суде Московской области 40-летнего таксиста, уроженца Центральной Азии, приговорили к 1,5 года лишения свободы за наезд на парковщика и повреждение шлагбаумов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в МВД РФ.

По данным следствия, инцидент произошел на привокзальной площади терминала "В". Мужчина, работая таксистом, отказался оплатить парковку, после чего умышленно наехал на 38-летнего сотрудника паркинга и сбил два шлагбаума, скрывшись с места происшествия.

Суд признал его виновным в хулиганских действиях. Кроме лишения свободы, автомобиль виновного конфисковали в доход государства.

Ранее четыре человека пострадали в результате аварии с участием нетрезвой водительницы в Забайкалье. Пострадавшие были госпитализированы. Также сотрудники ГАИ установили, что виновница ДТП не имет водительских прав.