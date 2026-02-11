Форма поиска по сайту

11 февраля, 12:11

Происшествия
Агентство "Москва": водитель Lexus повредил 14 машин на Дмитровском шоссе

Водитель Lexus повредил 14 машин на Дмитровском шоссе – СМИ

Фото: Москва 24

Водитель автомобиля Lexus повредил 14 машин на Дмитровском шоссе на севере столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник.

По некоторым данным, массовая авария случилась после того, как автомобилист попытался скрыться от погони. Однако его остановили и задержали. В настоящее время он находится "в измененном состоянии".

На месте происшествия задействованы сотрудники ГАИ, обстоятельства происшествия уточняются. Как уточнили в Дептрансе Москвы, движение по шоссе в сторону центра города затруднено на километр. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее в Бурятии школьница за рулем автомобиля врезалась в забор. По данным регионального МВД, инспекторы заметили машину Nissan Cube, которая пыталась скрыться от правоохранителей. Несмотря на требования остановиться, водитель не делал этого, а затем совершил наезд на забор жилого дома.

Оказалось, что за рулем была 14-летняя девочка, не имеющая водительских прав. В автомобиле с ней находились две ее подруги. Как выяснилось, мама юной водительницы спала и не знала, что ее дочь взяла ключи от авто. Составлены административные протоколы, машину поместили на штрафстоянку.

