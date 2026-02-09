Момент ДТП с рейсовым автобусом в Москве попал на видео

Момент ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса на Ленинском проспекте в Москве попал на видео. Оно опубликовано в телеграм-канале столичного Дептранса.

На кадрах видно, как грузовой автомобиль, выезжавший с прилегающей территории, не уступил дорогу автобусу и врезался в него.

Столичная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, сообщили в надзорном ведомстве.

ДТП с участием грузовика и автобуса маршрута № м1 на Ленинском проспекте в Москве произошло 9 февраля. Машины столкнулись у дома № 11, строения 1. В результате пострадали восемь человек, они были переданы врачам.