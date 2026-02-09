Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Бурятия"

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Кабанском районе Бурятии. В результате погибли два человека, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По предварительной информации, водитель Toyota Spacio нарушил правила при обгоне и врезался во встречный Nissan X-Trail. Погибшими оказались водитель Toyota и пассажир Nissan. Еще пять человек, включая двоих детей (8 и 16 лет), были госпитализированы.

Прокуратура начала проверку. Правоохранительные органы дадут оценку соблюдения требований безопасности движения.

Ранее четыре человека пострадали в результате аварии с участием нетрезвой водительницы в Забайкалье. Пострадавшие были госпитализированы. Также сотрудники ГАИ установили, что виновница ДТП не имет водительских прав.