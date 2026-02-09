Форма поиска по сайту

09 февраля, 16:40

Особняк Лепса на Новорижском шоссе выставили на продажу за 550 млн рублей

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Особняк певца и народного артиста России Григория Лепса на Новорижском шоссе в коттеджном поселке Коровино в Подмосковье можно приобрести за 550 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA).

Там рассказали, что дом в 8 километрах от Москвы был выставлен на продажу в мае 2025 года. Тогда в объявлении было указано, что за 1,5 миллиарда рублей продается и особняк на 40 сотках, и гостевой дом со студией звукозаписи. Однако сейчас речь идет только об основном доме на 20 сотках, площадь которого составляет 1,8 тысячи квадратных метров.

Всего в особняке 7 спален и 10 санузлов. Также имеются бассейн и сауна. Участок включает в себя гараж на два автомобиля и помещение для охраны. Кроме того, территория оборудована камерами и сигнализацией.

Ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу особняк в деревне Лапино в Одинцовском районе площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Приобрести его можно за 570 миллионов рублей.

Адвокат телеведущего Александр Добровинский рассказал, что Диброву надоело ездить из Москвы в область и он принял решение жить в городе.

Григорий Лепс и Аврора Киба официально расстались

