Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 18:54

Политика

В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о статусе русского языка

Фото: 123RF.com/donikz

В проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку статьи об использовании русского языка в государственных структурах. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на заявление заместителя председателя Конституционного суда республики Бакыта Нурмуханова.

В версии документа от 31 января следует, что русский язык применяется в госорганах и органах местного самоуправления "наравне" с казахским, то теперь формулировку заменили на "наряду" с ним. По словам Нурмуханова, речь идет о редакционной правке: казахское слово "тең" ("равный") заменили на "қатар" ("наряду") для достижения терминологической и смысловой точности.

Он подчеркнул, что изменения носят стилистический характер и были подготовлены при участии представителей правительства, парламента, администрации президента, а также лингвистов и профильных экспертов.

Комиссия по конституционной реформе была создана указом президента Касыма-Жомарта Токаева 21 января. В рамках работы уже рассмотрены поправки, затрагивающие все разделы и 77 статей проекта – около 84% текста основного закона.

Ранее глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев отчитал представителя китайской компании China Road за знание только русского языка. Инцидент произошел во время совещания со строителями, работающими на трассе на южном берегу озера Иссык-Куль. В ходе доклада мужчина заявил, что не знает киргизского и может изъясняться только на русском. На это Ташиев заявил, что компания представлена в стране более 20 лет и незнание государственного языка непозволительно.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика