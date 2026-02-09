В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о статусе русского языка

Фото: 123RF.com/donikz

В проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку статьи об использовании русского языка в государственных структурах. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на заявление заместителя председателя Конституционного суда республики Бакыта Нурмуханова.

В версии документа от 31 января следует, что русский язык применяется в госорганах и органах местного самоуправления "наравне" с казахским, то теперь формулировку заменили на "наряду" с ним. По словам Нурмуханова, речь идет о редакционной правке: казахское слово "тең" ("равный") заменили на "қатар" ("наряду") для достижения терминологической и смысловой точности.

Он подчеркнул, что изменения носят стилистический характер и были подготовлены при участии представителей правительства, парламента, администрации президента, а также лингвистов и профильных экспертов.

Комиссия по конституционной реформе была создана указом президента Касыма-Жомарта Токаева 21 января. В рамках работы уже рассмотрены поправки, затрагивающие все разделы и 77 статей проекта – около 84% текста основного закона.

Ранее глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев отчитал представителя китайской компании China Road за знание только русского языка. Инцидент произошел во время совещания со строителями, работающими на трассе на южном берегу озера Иссык-Куль. В ходе доклада мужчина заявил, что не знает киргизского и может изъясняться только на русском. На это Ташиев заявил, что компания представлена в стране более 20 лет и незнание государственного языка непозволительно.