10 февраля, 13:37

Политика

В ФСБ заявили, что Украина наращивает атаки на объекты энергетики

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина наращивает атаки на российские объекты энергетики и промышленности, используя беспилотники и ракетные системы. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

Он принял участие в заседании НАК, на котором рассмотрели вопросы повышения эффективности профилактики современных террористических угроз в Центральном федеральном округе (ЦФО) и определили направления ее совершенствования в складывающейся оперативной обстановке.

Говоря об украинских атаках, Бортников отметил, что руководители предприятий при координирующей роли антитеррористических комиссий проделали существенную работу по укреплению систем безопасности промышленных, энергетических и транспортных объектов, прежде всего в части прикрытия от воздушных атак.

"Организован процесс оснащения указанных объектов соответствующими современными техническими средствами. Субъектами противодействия терроризму существенное внимание уделяется организации деятельности по минимизации и ликвидации последствий террористических атак", – добавил директор ФСБ.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами Белгород. В результате атаки пострадали 4 человека, повреждены объекты инфраструктуры, окна одной из квартир и 4 частных домов. Кроме того, осколками посечены 11 автомобилей.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что попал под ракетный обстрел во время объезда по городу. Вместе с сотрудниками аварийных бригад он спрятался в укрытии.

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области

