Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

14 мирных граждан погибли в РФ от украинских атак за прошедшую неделю со 2 по 8 февраля. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Уточняется, что всего ранены 113 человек, включая 9 малолетних. За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили не менее 2 554 боеприпасов по гражданским объектам в России. Чаще всего ВСУ атаковали граждан при помощи БПЛА, за прошедшие 7 дней от ударов дронов пострадали 92 жителя, то есть 72% от общего числа.

Кроме того, от перебоев в энергоснабжении, вызванных атаками Киева, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях пострадали не менее 900 тысяч мирных жителей.

Вечером 9 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны. 12 дронов сбили в Брянской области, 5 – в Курской, а также 3 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

