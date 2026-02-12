Собянин: четыре спортивных комплекса открыто после реконструкции

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Сергей Собянин объявил об открытии сразу четырех спортивных комплексов после реконструкции. Пост мэр опубликовал в канале в мессенджере МАХ.

В частности, в Красносельском районе модернизация коснулась спорткомплекса "Коралл". Там специалисты провели работы по обновлению фасада здания, замене остекления, ремонту кровли, инженерных систем и чаши бассейна. Также было установлено современное оборудование.

Теперь спортсмены могут воспользоваться двумя плавательными бассейнами. Протяженность первого составила 25 метров. В нем пять дорожек. Второй малого размера – 11,5 на 6 метров. Вместе с тем здание оборудовали залами хореографии и единоборств, а также тренажерным.

"Серьезную работу провели и на других трех объектах. Каждый обновили не только снаружи, но и внутри", – подчеркнул градоначальник.

Например, в Митине вновь заработал комплекс "Жемчужина", где были модернизированы два бассейна и спортивный зал. В настоящее время там функционируют секции по плаванию, а в скором времени планируется открытие занятий по аквааэробике и фитнесу.

В свою очередь, в спорткомплексе "Пингвины", расположенном в Бирюлеве Западном, в распоряжении всех желающих появилось ледовое поле, бросковая зона и зона ОФП. Помимо этого, есть возможность записаться в секции по хоккею.

В комплексе "Дмитровский", находящимся в одноименном районе, открылись три спортзала для занятий художественной гимнастикой, чир-спортом и каратэ. В будущем планируется добавить секции по футболу, единоборствам, современным танцам и йоге.

"Это часть нашей городской программы по модернизации действующих спорткомплексов. На сегодня обновили уже 34 объекта. В планах до конца года – еще 20", – указал глава города.

По его словам, власти столицы запланировали возвести еще 47 новых сооружений. В их число войдут спорткомплексы, расположенные в жилых районах и предназначенные для местного населения.

Ранее Собянин обратил внимание на рост популярности массового спорта среди москвичей. По словам мэра, все больше горожан участвуют в массовых физкультурных мероприятиях.

Также в столице в разы увеличилось число спортивных и плоскостных сооружений. Градоначальник отметил, что в Москве создаются все возможности для занятия спортом. Например, в городе постоянно проводят самые разные мероприятия, включая марафоны, веломарафоны, соревнования на воде, в спортивных центрах и комплексах.

