Собянин: Москва подготовила множество площадок для зимнего досуга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В текущем зимнем сезоне столичные власти подготовили более 700 километров лыжных трасс, почти 1,3 тысячи катков, 231 ледяную горку и снежный городок. О некоторых из них Сергей Собянин подробнее рассказал в своем блоге.

Например, на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское" расположился один из самых длинных катков России с искусственным льдом – его протяженность составляет 1,7 километра. Одновременно на нем могут кататься более 2,5 тысячи человек.

"Более 14 миллионов светящихся лампочек вечером создают волшебный эффект "звездного неба", – отметил мэр.

В парке "850‑летия Москвы" была открыта главная лыжная трасса длиной около 13 километров. Как подчеркнул градоначальник, дорога, оснащенная искусственным оснежением, освещением по всему маршруту и необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха, также стала самой большой трассой в мире, находящейся в черте города.

В свою очередь, в "Лужниках" гостей ждет уникальный мультимедийный каток площадью, превышающей 16 тысяч квадратных метров. Он охватывает не только главную площадь, но и боковые аллеи, что позволяет одновременно находиться на льду почти 3 тысячам человек.

Сказочную атмосферу на катке создают технологии видеомэппинга, динамическая подсветка, музыкальное сопровождение и разнообразные инсталляции, некоторые из которых интерактивные. Среди них глава города выделил "Куб энергии", "Таинственный лес", "Волшебное озеро", "Качели Эола" и 16-метровую новогоднюю медиаель.

Вместе с тем в парке "Сокольники" в рамках второго этапа благоустройства была обновлена легендарная площадка "Лед".

"Каток, существующий здесь с советских времен, по-прежнему занимает площадь более 5 тысяч квадратных метров", – указал Собянин.

По его словам, эффективного сияния льда удалось добиться с помощью динамической подсветки на бортах и новым спортивным мачтам. Параллельно с этим современная компрессорная станция обеспечивает идеальное качество покрытия.

Помимо этого, рядом с катком появилась удобная инфраструктура, включающая пункты проката и сцену для мероприятий.

Особое внимание мэр уделил новичкам зимнего сезона – катку в спорткластере на Кетчерской улице и круглогодичной спортивной площадке с хоккейной коробкой и многофункциональным павильоном в парке у Святого озера.

"Так что заниматься спортом теперь можно буквально рядом с домом", – подметил градоначальник.

В то же время в "Лосином острове" появились лыжные трассы разной длины, оборудованные пунктами проката и обогрева, а на ВДНХ открылся главный каток страны. Последний собрал в себе все элементы зимнего отдыха – зоны для свободного катания, хоккейную коробку, детскую площадку и трибуны для зрителей ледовых шоу.

Различные активности также предлагает и парк "Яуза", продолжил глава города. Например, посетители могут воспользоваться катками, лыжными трассами и даже тюбинговыми горками.

Причем самая большая естественная горка в Москве расположилась у Ростокинского акведука. Там оборудовали сразу 20 дорожек для спуска.

Среди других нововведений мэр выделил круглогодичные спортивные площадки нового формата. В частности, в Бибиреве работает каток с искусственным льдом, в котором подсветка бортов и гобо-прожекторы придают месту праздничную атмосферу.

Еще одна всесезонная площадка открылась на Ангарской улице. Здесь также залит каток, который подойдет как новичкам, так и опытным фигуристам. Кроме того, на площадке есть теплый павильон с прокатом коньков, раздевалкой и возможностью перекусить.

Любителей лыж также ждут в Химкинском лесопарке и парке усадьбы "Михалково". Там проложены трассы с искусственным оснежением.

Тем временем в ландшафтном парке "Митино" продолжает работать каток "Льдинка", а в Алешкинском лесу проложена освещенная лыжная трасса длиной 7,5 километра, подходящая для конькового и классического хода.

Другая круглогодичная площадка нового формата с катком была создана и на улице 50 лет Октября, отметил Собянин, добавив, что прогулками по зимнему лесу на лыжных трассах приглашают насладиться также в Тропаревском лесопарке.

В своем посте глава города упомянул и о самом известном горнолыжном комплексе Москвы – "Воробьевы горы", который был открыт после модернизации. Кроме того, градоначальник напомнил о наиболее протяженных лыжных трассах в Северном Бутове.

"Альфа-Битца" (свыше 20 километров) и "Поляны Бутово" (более 15 километров) – они соединяются в двух местах", – обратил внимание он.

При этом на территории спортивного комплекса "Севастопольский проспект" в Битцевском лесу горожане сразу могут воспользоваться горнолыжными склонами.

Покататься на лыжах, коньках и ватрушках можно также на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов. Например, на спортивно-оздоровительной базе "Лесная" в первом округе проложили лыжную трассу, включающую сразу пять дистанций – длиной 1, 3, 5, 7,5 и 10 километров.

Возле стартовой поляны находится лыжная база с теплыми раздевалками и пунктом проката инвентаря.

"В 2024 году территорию базы благоустроили, в том числе преобразив и расширив лыжный маршрут", – напомнил Собянин.

Также в этом зимнем сезоне в ТиНАО появились новые круглогодичные спортивные площадки с ледовым полем площадью 800 квадратных метров. Их можно найти в Щербинке и Коммунарке.

В холодное время года там можно покататься на коньках, а в теплое – поиграть в футбол и баскетбол. Причем заниматься спортом в любое время позволяет подсветка.

В свою очередь, в Зеленограде ледовые площадки с искусственным льдом готовы к гостям у корпусов 403, 901, 1131 и 2034, а также на Озерной аллее у спорткомплекса "Орбита".

Причем рядом с корпусом 165 была обустроена новая круглогодичная площадка – каток с теплыми раздевалками и прокатом коньков.

Самый большой каток площадью 1,5 тысячи квадратов на площади Юности капитально отремонтировали еще в прошлом сезоне. Теперь там есть теплый павильон с раздевалками и туалетами.

Любители лыжных прогулок найдут трассу с искусственным оснежением длиной 3,7 километра в лесопарковой зоне 7-го микрорайона. Это популярное место как среди спортсменов, так и любителей активного отдыха.

"От гигантского катка в "Коломенском" до самых длинных лыжных трасс в Бутове, от центра до окраин – Москва подготовила множество локаций для зимнего досуга. Выбирайте свой маршрут и наслаждайтесь яркой зимней атмосферой столицы", – заключил Собянин.

Между тем москвичей пригласили присоединиться к спортивному мультифестивалю на Южном катке олимпийского комплекса "Лужники", катках стадиона "Авангард" и конноспортивного комплекса "Битца". Он пройдет 1 февраля.

Мероприятие станет масштабным праздником для всей семьи, где можно отдохнуть, провести время с близкими, а также погрузиться в атмосферу популярных мультфильмов. Он будет продолжением серии тематических фестивалей, которые проходят на московских катках.