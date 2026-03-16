Захарова заявила о "хроническом двуличии" Евросоюза после новых санкций

Евросоюз страдает от "синдрома хронического двуличия". Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый список санкций ЕС, в частности, против журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова.

По словам Захаровой, Брюссель годами не замечает убийств российских журналистов в ходе спецоперации на Украине, а также игнорирует гибель представителей СМИ в секторе Газа.

"Зато в ЕС без колебаний распознали в Эрнесте Мацкявичюсе и Сергее Ключенкове главный источник угроз для мирового информационного общества и по заведенному там ритуалу вписали их имена в санкционные бюллетени", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Помимо этого, Евросоюз ввел санкции против европейских журналистов: француза Адриана Боке и британца Грэма Филлипса.

"Сделано это, разумеется, исключительно в порядке заботы о демократии, законности и свободе выражения мнений. Синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны", – добавила Захарова.

16 марта Евросоюз добавил 9 российских военных в список персональных санкций по Украине. В Брюсселе заявили, что своей деятельностью фигуранты, среди которых есть высокопоставленные военнослужащие, якобы способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.

Помимо них, санкции были введены против Боке и Филлипса. Первый журналист подпал под ограничения якобы из-за продвижения российских нарративов насчет Украины, а второй – из-за "активного участия в распространении российской пропаганды и дезинформации".