Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 11:20

Транспорт

Ночная экскурсия в московском метро состоится с 22 на 23 мая

Фото: tour.mosmetro.ru

В ночь с 22 на 23 мая в метро Москвы пройдет экскурсия, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В программу входят посещение электродепо "Измайлово", поездка на историческом составе, остановка на метромосте с видами на ночную столицу, а также рассказы о метро и его прошлом.

Уточняется, что количество мест ограничено. Билеты доступны на сайте проекта "Экскурсии в метро".

Ранее рядом с главным входом в здание Ленинградского вокзала открылись два выхода со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро – № 7 и 8. Сначала заработал выход № 7, а спустя несколько дней – № 8.

Читайте также


транспортметрогород

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика