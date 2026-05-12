Ночная экскурсия в московском метро состоится с 22 на 23 мая

В ночь с 22 на 23 мая в метро Москвы пройдет экскурсия, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В программу входят посещение электродепо "Измайлово", поездка на историческом составе, остановка на метромосте с видами на ночную столицу, а также рассказы о метро и его прошлом.

Уточняется, что количество мест ограничено. Билеты доступны на сайте проекта "Экскурсии в метро".

Ранее рядом с главным входом в здание Ленинградского вокзала открылись два выхода со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро – № 7 и 8. Сначала заработал выход № 7, а спустя несколько дней – № 8.