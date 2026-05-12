Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 10:59

Происшествия

Мальчик на квадроцикле сбил девочку в подмосковных Мытищах

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Мальчик на квадроцикле сбил девочку-подростка в городском округе Мытищи, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД.

Инцидент произошел у одного из домов на Северной улице в поселке Вешки. По предварительным данным, несовершеннолетний 2018 года рождения не справился с управлением и наехал на бордюр, сбив девочку 2009 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали с различными повреждениями. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее трое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Крыму. Инцидент произошел недалеко от села Геройское Сакского района. Водитель автомобиля Kia не справился с управлением, съехал с полосы, после чего машина перевернулась. Среди пострадавших – пассажиры авто 2013, 2023 и 2026 годов рождения.

Читайте также


происшествияДТП

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика