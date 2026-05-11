11 мая, 09:51

Число ДТП с наездами на пешеходов в столице сократилось на 12% с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число ДТП с наездами на пешеходов в столице сократилось на 12% в период с января по апрель 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там указали, что в 2025 году было зафиксировано 888 аварий, а в 2026-м – 778. При этом погибших стало меньше на 6%, раненых – на 12%.

Для того, чтобы добиться такого результата, в городе принимается комплекс мер. Кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) каждый год внедряют свыше тысячи проектов. Дорожная обстановка мониторится круглые сутки.

Например, дорожные камеры позволяют снизить аварийность до 30% и дисциплинируют автомобилистов. А контрастная подсветка делает пешеходов более заметными для водителей. Сейчас планируется протестировать дублирующую подсветку на асфальте возле пешеходных переходов в 10 местах.

Ранее в Москве заработали новые участки системы "зеленой волны", обеспечивающей приоритетный проезд городского транспорта. Система позволяет общественному транспорту проезжать перекрестки без остановок, сокращая время в пути и делая движение более стабильным. Настройкой светофоров занимался ЦОДД.

