19 апреля, 18:49

Транспорт

"Зеленую волну" для общественного транспорта запустили на четырех участках Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве начали работать новые участки системы "зеленой волны", обеспечивающей приоритетный проезд городского транспорта. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, решение реализуется по поручению Сергея Собянина в рамках транспортной стратегии до 2030 года. Система позволяет общественному транспорту проезжать перекрестки без остановок, сокращая время в пути и делая движение более стабильным.

Настройкой светофоров занимался ЦОДД. При приближении автобусов и трамваев к перекресткам для них автоматически включается разрешающий сигнал, что обеспечивает непрерывное движение.

Сейчас "зеленая волна" действует на Бескудниковском бульваре, Краснобогатырской улице (от Богородского Вала до улицы Хромова), Щербаковской улице (от Мироновской до Окружного проезда), а также на Продольном проезде (от Останкинского проезда до улицы Бориса Галушкина). Эти маршруты ежедневно обслуживают более 250 тысяч пассажиров.

При этом система учитывает безопасность пешеходов. Во время посадки и высадки включается отдельная фаза светофора для перехода. Автомобилисты также могут двигаться в режиме "зеленой волны", если соблюдают разрешенную скорость.

Ранее стало известно о планах ЦОДД реализовать в этом году 62 проекта для улучшения транспортной ситуации на юге Москвы. Здесь предполагается обустроить 26 пешеходных переходов, 18 островков безопасности и дополнительные полосы на 2 интенсивных участках, а также изменить скоростной режим на 10 улицах.

