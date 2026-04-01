Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

01 апреля, 09:43

Транспорт

Переразметка участка Киевского шоссе увеличила его пропускную способность на 23%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переразметка участка Киевского шоссе у деревни Лапшинки увеличила пропускную способность магистрали на 23%, передал портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"По проекту ЦОДД на участке Киевского шоссе в районе выезда из деревни Лапшинки изменили разметку и добавили еще одну переходно-скоростную полосу", – прокомментировал Ликсутов.

Ранее при съезде с шоссе и выезде из деревни наблюдались затруднения. Кто-то поворачивал в сторону ТЦ, а другие выезжали от него, из-за чего автомобильные потоки пересекались. Автомобилистам, которым нужно было ехать прямо на АЗС, приходилось маневрировать и перестраиваться. Все это тормозило поток машин и вызывало аварийные ситуации.

Теперь движение здесь стало более безопасным и равномерным. Водители получили возможность удобно съезжать на шоссе и выезжать с него, а также проезжать на заправочную станцию без перестроений.

Ранее сообщалось, что в тоннеле под Каширским шоссе движение станет двусторонним. На данный момент для автомобилистов доступно лишь одно направление в тоннеле. При этом оно используется не полностью – проезжают не больше 250 машин в час. Однако после переразметки там будет организован удобный маршрут.

транспортгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика