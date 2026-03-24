Около 25 новых круговых перекрестков обустроят в Москве в 2026 году

Порядка 25 компактных круговых перекрестков обустроят в Москве в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, такие перекрестки являются одним из наиболее эффективных методов переразметки небольших улиц с умеренным движением. Эта мера повышает безопасность на дорогах и увеличивает пропускную способность.

Он отметил, что каждый год по проектам ЦОДД в городе появляются по 10 круговых перекрестков малого радиуса, на данный момент их в Москве более 50. Заммэра напомнил, что внедряют их с 2022 года.

Безопасность повышается за счет того, что во время подъезда к кругу автомобили снижают скорость до 20–30 километров в час. Это позволяет аккуратно встроиться в движение, уступая тем, кто уже движется по кольцу.

Поток на круге непрерывен, при этом там можно не устанавливать светофоры. На таких перекрестках риск лобовых и угловых столкновений ниже, чем на обычных. Помимо этого, круговое движение обеспечивает связность: автомобилисты получают возможность делать повороты и развороты там, где раньше это было запрещено.

В прошлом году в городе обустроили уже 9 таких перекрестков, а также переразметили 4 многополосных кольца в турбированные. В 2026-м же порядка 10 кругов откроют в рамках благоустройства, около 15 – за счет переразметки.

Ранее стало известно, что в Москве 4 апреля заработают порядка 2,5 километра новых выделенных полос. В частности, они появятся на 0,6 километра на дублере Киевского шоссе в районе пересечения с улицей Петра Непорожнего, а также на 0,3 километра на улицах Стромынке и Преображенской в районе пересечения с рекой Яузой.

