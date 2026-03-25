Движение в тоннеле под Каширским шоссе станет двусторонним

Движение в тоннеле под Каширским шоссе сделают двусторонним. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент для автомобилистов доступно лишь одно направление в тоннеле. При этом оно используется не полностью – проезжают не больше 250 машин в час. Однако после переразметки там будет организован удобный маршрут.

Согласно плану Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в тоннеле будет добавлена встречная полоса из области в область. При этом уже имеющиеся полосы из центра в центр будут сохранены.

Кроме того, планируется создать удобный въезд в тоннель с дублера Каширского шоссе и близлежащей территории. Также будет организовано круговое движение на пересечении дублера и съезда к автобусной стоянке. Благодаря этому автомобили смогут безопаснее разъезжаться.

Помимо этого, специалисты увеличат радиус поворота при выезде из тоннеля, в результате чего водители смогут сразу выезжать на Каширское шоссе в сторону области или поворачивать к жилым домам.

Благодаря этому проекту автомобилистам не придется проезжать через загруженный перекресток с Ясеневой улицей. Это поможет уменьшить перепробег до 700 метров и сэкономить до 5–7 минут в пути. В свою очередь, автобусы смогут оперативнее выезжать со стоянки на магистраль.

При этом новый маршрут станет более востребованным после возведения Проектируемого проезда № 5388, который соединит Каширское шоссе с Гурьевским проездом.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что столичные власти продолжают наращивать связность городских районов и организовывать новые маршруты для автомобилистов. По его словам, работа осуществляется в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года.

Вместе с тем в этом году планируется реконструировать и построить свыше 6 километров дорог на юге Москвы. Работы затронут в том числе путепровод по основному ходу Каширского проезда через Южную рокаду длиной около 70 метров. Кроме того, рядом благоустроят и озеленят 7 гектаров территории.

Кроме того, специалисты построят путепровод по основному ходу Каширского проезда и сделают съезд на Кантемировскую улицу. Также планируется реконструировать свыше 1 километра 1-го Котляковского переулка и около 170 метров участка Котляковской улицы, состоящего из 2 полос.