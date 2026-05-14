ТАСС: серия взрывов прогремела в Киеве

Серия взрывов прогремела в столице Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Отмечается, что в Киеве была объявлена воздушная тревога. Информация о каких-либо последствиях на данный момент не приводится.

Кроме того, режим воздушной тревоги распространился на 14 областей Украины. Взрывы были зафиксированы в Черкассах и окрестностях Полтавы.

Ранее стало известно, что Украина предложила России взаимно прекратить удары по аэропортам. Глава МИД страны Андрей Сибига отметил, что Киев рассматривает такой шаг в качестве отдельного направления переговоров на фоне замедления контактов между Россией и Украиной при посредничестве США.