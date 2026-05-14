Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 05:58

Политика

Си Цзиньпин заявил, что стабильные отношения КНР и США выгодны всему миру

Фото: ТАСС/EPA POOL/MAXIM SHEMETOV

Стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру. Об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам. Китайский лидер отметил, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, чтобы достичь взаимного успеха и процветания.

Си Цзиньпин добавил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным годом для китайско-американских отношений. Кроме того, Китаю и США необходимо объединить усилия для ответа на глобальные вызовы и формирования безопасной архитектуры двустороннего взаимодействия.

При этом ранее Госсекретарь США Марко Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом для Штатов. По его словам, отношения Вашингтона и Пекина носят двойственный характер. Однако он признал, что двум странам необходимо искать баланс в двусторонних связях.

Президент США прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду. Визит главы Белого дома продлится до 15 мая.

По данным СМИ, вместе с американским лидером в Пекин прилетели представители американского бизнеса, включая основателя SpaceX Илона Маска и главу китайской Nvidia Дженсена Хуанга. Также в Китай направился Рубио.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика