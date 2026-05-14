Си Цзиньпин заявил, что стабильные отношения КНР и США выгодны всему миру

Стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру. Об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам. Китайский лидер отметил, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, чтобы достичь взаимного успеха и процветания.

Си Цзиньпин добавил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным годом для китайско-американских отношений. Кроме того, Китаю и США необходимо объединить усилия для ответа на глобальные вызовы и формирования безопасной архитектуры двустороннего взаимодействия.

При этом ранее Госсекретарь США Марко Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом для Штатов. По его словам, отношения Вашингтона и Пекина носят двойственный характер. Однако он признал, что двум странам необходимо искать баланс в двусторонних связях.

Президент США прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду. Визит главы Белого дома продлится до 15 мая.

По данным СМИ, вместе с американским лидером в Пекин прилетели представители американского бизнеса, включая основателя SpaceX Илона Маска и главу китайской Nvidia Дженсена Хуанга. Также в Китай направился Рубио.