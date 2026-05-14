Норвежские военные планируют переговоры с российскими

Норвегия намерена провести переговоры с РФ по линии военных ведомств для поддержания стабильности в Арктическом регионе. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил пресс-секретарь штаба Вооруженных сил королевства Руне Хаарстад.

По его словам, встречи запланированы как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Он отметил, что обеспечение безопасности персонала обеих стран, несущего службу на Крайнем Севере, является залогом сохранения безопасности и стабильности в самом регионе.

Ранее Сербия впервые организовала совместные военные учения с НАТО. Мероприятие объединило около 600 солдат из сербской, итальянской, румынской и турецкой армий.

Отмечается, что учения, проходящие на тактическом уровне, завершатся 23 мая. По итогам ожидается, что сербские и натовские военнослужащие обменяются опытом и отработают совместные действия.