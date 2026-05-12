12 мая, 15:15

Эксперт Евстигнеев: синдром хронической усталости грозит вторичной депрессией

Бездельник или больной? К чему ведет синдром хронической усталости

Международный день осведомленности о синдроме хронической усталости отмечается 12 мая. Как вовремя заметить признаки такого состояния и чем оно опасно, разбиралась Москва 24.

Когда отдых не помогает

Чтобы понять, столкнулся человек с синдромом хронической усталости (СХУ) или нет, нужно различать обычную физиологическую усталость и патологическое состояние, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, невролог, психиатр Ольга Котова.

По ее словам, первая возникает от физических или умственных нагрузок и всегда проходит после непродолжительного отдыха в течение дня-двух. Если же состояние переросло в затяжное, вплоть до месяца, следует задуматься о наличии синдрома.

Проявления могут быть разными, в том числе в виде соматических (телесных) симптомов. К ним относятся учащенное сердцебиение, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, падение давления, предобморочные состояния, тревожные и депрессивные расстройства.
Ольга Котова
кандидат медицинских наук, невролог, психиатр

При этом, если физические заболевания (нарушение работы щитовидной железы, анемия, дефицит витаминов группы B или витамина D) отсутствуют, а отдых не помогает восстановлению, или после восполнения этих дефицитов улучшения не происходят, следует обратиться к специалистам.

Эксперт уточнила, что в данном случае существуют два варианта помощи, например психотерапия для коррекции ментальных проблем без применения препаратов. Однако, когда наблюдаются более глубокие расстройства, медики назначают психотропные лекарства – антидепрессанты и нейролептики. При этом особенно синдрому хронической усталости подвержены люди с любыми психическими расстройствами: у них проявления недуга обычные, но снижение сил и энергии может быть более интенсивным.

"Когнитивный туман"

В свою очередь, психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в разговоре с Москвой 24 отметил, что люди с синдромом хронической усталости не лентяи, как считают некоторые. Наоборот, зачастую это самые ответственные перфекционисты, чья нейробиология в какой-то момент дала сбой.

В Международный день осведомленности о СХУ главное, что должно сделать общество, – перестать стигматизировать это состояние банальными советами вроде "нужно просто выспаться". Это не дефицит мотивации, а системная катастрофа, нехватка клеточного топлива и тяжелое нейровоспаление. Разница между обычным переутомлением и СХУ колоссальна.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

По словам специалиста, иногда человек может проспать двенадцать часов, но проснуться с ощущением, словно всю ночь "разгружал вагоны". Однако главным клиническим маркером СХУ является постэкзерциональное недомогание – состояние, представляющее собой тяжелый физиологический откат после минимального усилия, уточнил он.

"Например, из-за похода в магазин или часовой видеоконференции на следующий день у человека повышается температура, возникают боли в суставах, а также наступает так называемый "когнитивный туман" – состояние, при котором префронтальная кора головного мозга настолько обесточена, что человек не может вспомнить даже простое слово", – рассказал Евстигнеев.

Эксперт подчеркнул, что такое состояние существенно снижает качество жизни. На нейробиологическом уровне мозг пациента с СХУ постоянно находится в хроническом стрессе: миндалевидное тело, выполняющее функцию радара тревоги, пребывает в состоянии повышенной активности, в то время как гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось истощается. На фоне этого физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия.

"В зоне максимального риска находятся две пересекающиеся группы. Во-первых, люди, перенесшие вирусную инфекцию Эпштейна-Барр (из семейства герпесвирусов. – Прим. ред.), а также те, кто столкнулся с постковидным синдромом. После победы над вирусом иммунная система не прекращает борьбу, в следствие чего запасы энергии истощаются", – разъяснил он.

Эксперт уточнил, что проблема также касается людей с синдромом отличника и склонностью к гиперконтролю.

"Тех, кто, например, привык переносить грипп на ногах, заглушая симптомы кофеином и силой воли. Когда их организм шепчет: "Я болен, мне нужен покой", они отвечают: "Соберись, у нас дедлайн". В итоге нервная система "выбивает пробки", – пояснил специалист.

По его мнению, самым опасным антинаучным мифом в лечении синдрома хронической усталости является попытка преодолеть его через интенсивные физические нагрузки. Такой подход не только бесполезен, но и значительно ухудшает состояние пациента.

Золотой стандарт доказательной медицины – это стратегия распределения сил (pacing strategy), или жесткое управление энергетическим конвертом. Пациенту приходится стать скрупулезным бухгалтером своей энергии и не тратить ее больше, чем есть на данный момент. Терапевтическая работа направлена на формирование принятия ограниченных возможностей тела, избавление от сильного чувства вины за свою непродуктивность и развитие навыков глубокой саморегуляции вегетативной нервной системы.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Евстигнеев подчеркнул, что основное правило профилактики синдрома хронической усталости – соблюдение биологического ритма восстановления.

"Например, во время болезни пациенту рекомендуется соблюдать постельный режим, чтобы дать иммунной системе возможность выполнить свою работу, не отвлекая мозг на решение рабочих задач в состоянии повышенной температуры. Организм – это не машина", – отметил он.

Игнорирование сигналов о необходимости восстановления может привести к серьезным сбоям и истощению: важно вернуть власть над состоянием через понимание собственной физиологии, ведь умение вовремя остановиться – высшая форма нейробиологической грамотности, заключил Евстигнеев.

Какасьева Александра

