Полиция Майами подала в суд на Аффлека и Дэймона из-за фильма "Лакомый кусок"

Фото: кадр из фильма "Лакомый кусок"; режиссер – Джо Карнахан; производство – Artists Equity, Starlight Media

Сотрудники полиции Майами подали в суд на компанию актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека Artists Equity из-за фильма "Лакомый кусок". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Кинокартина основана на реальных событиях, когда в 2016 году в Майами-Лейкс прошел рейд по борьбе с наркотиками. Операция завершилась крупнейшей конфискацией денежных средств.

Согласно информации, несколько сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в рейде в 2016 году, считают, что фильм нанес ущерб их репутации. Они уверены, что создатели картины внесли в сюжет вымышленные сцены, связанные с коррупцией в полиции, сделками с наркокартелями и другим.

Ведущий детектив того дела Джонатан Сантана указал, что после премьеры "Лакомого куска" над ним стали смеяться и спрашивать, крал ли он средства.

