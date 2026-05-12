12 мая, 17:10

Полиция Майами подала в суд на Аффлека и Дэймона из-за фильма "Лакомый кусок"

Фото: кадр из фильма "Лакомый кусок"; режиссер – Джо Карнахан; производство – Artists Equity, Starlight Media

Сотрудники полиции Майами подали в суд на компанию актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека Artists Equity из-за фильма "Лакомый кусок". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Кинокартина основана на реальных событиях, когда в 2016 году в Майами-Лейкс прошел рейд по борьбе с наркотиками. Операция завершилась крупнейшей конфискацией денежных средств.

Согласно информации, несколько сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в рейде в 2016 году, считают, что фильм нанес ущерб их репутации. Они уверены, что создатели картины внесли в сюжет вымышленные сцены, связанные с коррупцией в полиции, сделками с наркокартелями и другим.

Ведущий детектив того дела Джонатан Сантана указал, что после премьеры "Лакомого куска" над ним стали смеяться и спрашивать, крал ли он средства.

Ранее британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против Samsung. Она обвинила компанию в незаконном использовании своего изображения. Согласно ему, компания использовала репортажный снимок артистки на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми в стране.

