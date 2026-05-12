12 мая, 16:45

Политика

Самарская область сократит численность госслужащих почти на 20% до конца года

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Самарская область сократит численность служащих в правительстве почти на 20%, с 4,8 до 4 тысяч человек, до конца года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев, сообщает ТАСС.

"Мною подписан сегодня указ о сокращении численности государственных и гражданских служащих органов исполнительной власти Самарской области", – отметил он.

По словам губернатора области, в ближайшие пару месяцев сокращения коснутся трех ведомств. Служащих штата администрации губернатора уменьшат с 257 до 200 человек, министерство финансов сократят с 312 до 280 сотрудников, а министерство экономического развития и инвестиций – со 167 до 115.

Как рассказал Федорищев, такое решение было принято в целях роста внутренней эффективности работы. При этом служащие будут продолжать работать в муниципальных образованиях.

Ранее СМИ сообщили, что в Белгородской области может смениться губернатор. Плановые выборы главы Белгородской области должны пройти в сентябре 2026 года, однако, по данным журналистов, нынешний губернатор Вячеслав Гладков может сложить полномочия уже в ближайшее время. Возможно, это связано с его здоровьем.

политикарегионы

