12 января, 18:06

Общество

Глава Химок Елена Землякова покинула свой пост

Фото: vk.com/gohimkiadm

Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова ушла в отставку, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Причиной стал ее переход на другую работу. Временно исполняющим обязанности главы округа стала Инна Федотова.

По аналогичной причине в отставку ранее ушел мэр Анапы Василий Швец. Его решение поддержали депутаты городского совета. Обязанности главы города были временно возложены на первого заместителя мэра Светлану Балаеву.

До того председатель Курской областной думы VII созыва Юрий Амерев решил покинуть пост по собственному желанию. Его заявление планировалось рассмотреть на внеочередном заседании.

