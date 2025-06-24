Фото: телеграм-канал "Мэрия Анапы"

Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Его решение поддержали депутаты совета города-курорта. Исполняющим обязанности мэра Анапы будет первый заместитель главы города Светлана Балаева.

Швец возглавил Анапу в августе 2020 года. За пять лет город стал одним из лидирующих черноморских курортов, в котором созданы все условия для комфортной жизни, работы и отдыха, указал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он также поблагодарил Швеца за проделанную на посту работу.

Ранее мэр Махачкалы Юсуп Умавов подал в отставку. О своем решении он объявил на совещании с заместителями. Решение по этому вопросу рассмотрят депутаты городского собрания.

Кроме того, Юрий Сердечкин 1 июля покинет пост мэра Мурманска. Он перейдет на другую работу за пределами региона.