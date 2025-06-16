Юрий Сердечкин покинет пост мэра Мурманска

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Юрий Сердечкин 1 июля покинет пост мэра Мурманска. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой пресс-службу правительства Мурманской области.

Решение об отставке огласил губернатор субъекта Андрей Чибис в ходе оперативного совещания регионального правительства. Он заявил, что Сердечкин перейдет на другую работу за пределами субъекта. Его обязанности будет исполнять Иван Лебедев.

Чибис напомнил, что Сердечкин стал мэром Мурманска весной 2022 года. За время его работы город и областное правительство смогли достичь значительных успехов в сфере благоустройства, капитального ремонта жилых зданий, а также в уборке и содержании дорог, особенно в зимнее время, добавил глава региона.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку правительство региона. Данное решение было принято по итогам визита генерального прокурора России Игоря Краснова. Осипов отметил, что после отставки правительства каждый его член должен будет отчитаться о работе, а также в ближайшее время решить проблемы, которые местные жители направили в адрес генпрокурора.