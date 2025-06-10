Глава Забайкалья Осипов отправил в отставку правительство региона

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Правительство Забайкальского края отправлено в отставку, сообщил губернатор региона Александр Осипов в телеграм-канале.

Такое решение глава субъекта принял после заседания правительства. Оно состоялось по итогам визита генерального прокурора России Игоря Краснова и при участии краевого прокурора Александра Яновского.

После отставки правительства каждый его член должен будет отчитаться о работе, а также в ближайшее время решить проблемы, которые местные жители направили в адрес генпрокурора.

"За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность", – подчеркнул Осипов.

Он также инициировал создание межведомственной кадровой комиссии. Совместно с прокуратурой Забайкальского края будет проведен анализ соответствия всех руководителей и принято решение о назначении на должности.

Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак отправил правительство региона в отставку. Он отметил, что председатель, его заместители и местные министры пройдут обязательное согласование с депутатами Госсобрания. Кандидатов в новый состав кабинета министров региона изучат 24 июня.