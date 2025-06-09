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09 июня, 08:34

Политика

Губернатор Турчак отправил в отставку правительство Республики Алтай

Фото: ТАСС/Наталья Стрелецкая

Глава Республики Алтай Андрей Турчак отправил правительство региона в отставку, подписав соответствующий указ. Об этом пишет RT со ссылкой на его телеграм-канал.

По словам главы региона, весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности.

"По новым положениям нашей Конституции председатель правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Госсобрания", – пояснил Турчак.

Он также добавил, что новый состав кабмина будет представлен на этой неделе, а предложенные кандидатуры депутаты изучат на сессии 24 июня.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уволил с должности главы Новокаховского городского округа Виталия Гуру. Причиной стало недостойное и порочащее поведение на мемориале памяти Великой Отечественной войны. Помимо отстранения от должности, глава региона приостановил членство политика в партии "Единая Россия".

Временно исполнять обязанности главы Новокаховского городского округа будет Елена Болотняя.

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