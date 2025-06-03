Фото: 123RF/tpzijl

Правительство Нидерландов уходит в отставку после распада правящей коалиции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на премьер-министра Дика Схофа.

"На совещании министров мы пришли к выводу, что с уходом "Партии свободы" у коалиции недостаточно поддержки в парламенте", – заявил политик после совещания кабмина.

Схоф добавил, что направится к королю Нидерландов Виллему-Александру с прошением об отставке министров от партии. Остальные члены кабмина Нидерландов также подают в отставку. Копия прошения будет направлена в нижнюю палату местного парламента.

Ранее кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши. Он набрал 50,9% голосов, а его противник от правящей "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,1% голосов.

За Навроцкого в основном голосовали на востоке Польши, а за Тшасковского – на западной и в центральной частях страны. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, итоги выборов являются внутренним делом Варшавы. При этом Кремль не видит предпосылок для прихода к власти в Польше политика, который бы понял необходимость нормализации отношений с Россией.

