Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши

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Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши с 50,9% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госизбиркома после обработки 100% бюллетеней.

Его противник на выборах – кандидат от правящей "Гражданской коалиции" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,1% голосов. По данным избиркома, за Навроцкого в основном голосовали на востоке Польши, а за Тшасковского – на западной и d центральной части страны.

Первый тур президентских выборов в Польше завершился 18 мая. Тогда Тшасковский набрал 31,2% голосов, а Навроцкий – 29,7% соответственно.

На дебатах перед вторым туром Тшасковский и Навроцкий поспорили о необходимости вступления Украины в НАТО.

Навроцкий тогда заявил, что выступает против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. В ответ Тшасковский обвинил своего оппонента в повторении тезисов Владимира Путина.