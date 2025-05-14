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Североатлантический альянс планировал ввести войска на территорию Украины еще в начале специальной военной операции, заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.

"Это было в марте 2022 года, когда Киев был еще практически окружен россиянами. Мы тогда были в Киеве. Это было представлено в Киеве. Это не было моим помыслом, я просто знал, что делалось еще до начала войны", – цитирует его РИА Новости.

Оппозиционер уточнил, что ему были известны эти планы, в том числе со стороны США. Согласно им, миротворческая миссия должна была войти в районы Винницы и Житомира.

На момент начала спецоперации партия Качиньского находилась у власти, и он лично посетил Киев в марте 2022 года.

По мнению Качиньского, ввод войск НАТО на Украину должен был поддержать украинскую сторону в боевых действиях и создать дополнительные трудности для России. Однако политик отказался раскрывать подробности переговоров в Киеве.

Немногим ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допустил размещение нескольких тысяч западных военных на Украине. Он подчеркнул, что их присутствие будет направлено на обеспечение подстраховки в качестве резервных сил на стратегических позициях вдали от фронта.

При этом Кремль отрицательно оценивал идею ввода европейских миротворцев на Украину. Он уточнял, что миротворцы будут состоять только из сил НАТО, что и было изначально причиной начала СВО.