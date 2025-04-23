Матвиенко заявила, что РФ не допустит размещения европейских войск на Украине

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Россия никогда не допустит размещения европейских войск на территории Украины. Об этом в беседе с журналистами заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она уточнила, что Москва никогда не будет даже обсуждать такую возможность в ходе переговоров. Матвиенко расценила эту идею неприемлемой для России.

"Шансов на успех эта инициатива не имеет никаких", – цитирует ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказывал, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и урегулировании конфликта приближается развязка. В частности, он заявлял, что уже в ближайшее время может представить собственный план, который позволит урегулировать конфликт на Украине.

СМИ утверждали, что в плане лидера Штатов якобы есть пункт о размещении войск Евросоюза на Украине. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что не знаком с содержанием мирного плана Трампа. Но даже если бы это было, то никто бы не опубликовал подробности соглашения, указывал он.

