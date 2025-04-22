Песков: Кремль не знаком с содержанием мирного плана Трампа по Украине

Фото: 123RF/palinchak

В Кремле не знакомы с содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным", – сказал представитель Кремля в комментарии "Известиям".

По словам Пескова, сейчас работают все имеющиеся каналы российско-американского диалога по украинскому конфликту. Работа продолжается.

"Поэтому посмотрим, мы не склонны что-то загонять в какие-то жесткие временные рамки", – заключил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп планирует в ближайшие три дня представить собственный план, который позволит урегулировать конфликт на Украине. По словам источников, план предполагает размещение войск Евросоюза на украинской территории после завершения боевых действий.

До этого Трамп заявил, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и урегулировании конфликта приближается развязка. Он не исключил возможность прекращения военной помощи Киеву.

Американский лидер также выразил надежду, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута в период с 21 по 27 апреля. СМИ писали, что администрация Трампа оказывает давление на украинские власти для того, чтобы они одобрили план, который предлагают США.