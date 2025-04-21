Трамп заявил о надежде на сделку РФ и Украины в ближайшую неделю

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на ближайшей неделе, с 21 по 27 апреля. Такое заявление он разместил на своей странице в соцсети Truth Social.

"Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", – написал он.

Ранее американский лидер уточнял, что в процессе урегулирования конфликта приближается развязка. Трамп считал, что у сторон есть "хорошие шансы" добиться завершения кризиса. Кроме того, он выражал уверенность в том, что все стороны конфликта демонстрируют энтузиазм.

СМИ писали, что американская сторона представила своим союзникам план мирного договора, по которому Россия сохраняет за собой территории, перешедшие под ее контроль. Также документ якобы подразумевает отказ от обсуждений членства Украины в НАТО.

При этом Вашингтон приветствовал бы продление пасхального перемирия между РФ и Украиной. В американском Госдепе уточняли, что в США привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня.

