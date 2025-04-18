18 апреля, 22:21Политика
Трамп заявил, что не хочет говорить о выходе из диалога по Украине
Фото: 123RF/palinchak
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хочет говорить о возможности полного выхода Вашингтона из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Я не хочу этого говорить", – цитирует РИА Новости американского лидера.
При этом в качестве причины гипотетического выхода США из переговорного процесса Трамп указал саботаж диалога одной из сторон.
По мнению главы Белого дома, в процессе достижения договоренностей о прекращении огня и в урегулировании на Украине дело идет к развязке. Трамп также выразил уверенность в том, что все стороны демонстрируют энтузиазм.
Ранее в Париже прошла встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, которая была посвящена поиску вариантов перехода к прекращению огня и миру в ближайшее время. Итоги переговоров американский Госдепартамент назвал обнадеживающими.
Позже СМИ сообщили, что Штаты представили союзникам предложения по урегулированию на Украине, которые включают в себя смягчение санкций против России.
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