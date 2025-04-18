Госдеп США заявил, что в Париже с воодушевлением отреагировали на предложения по Украине

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Американский Госдепартамент назвал обнадеживающей встречу в Париже, в ходе которой США высказали свои предложения по конфликту на Украине. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на сайт ведомства.

"Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения", – говорится в сообщении.

Переговоры в Париже между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины состоялись 17 апреля. После завершения встречи госсекретарь США Марко Рубио рассказал российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову об итогах этих переговоров.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Киев прибыл в Париж для обсуждения негативных последствий развертывания миротворческих войск на территории Украины. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что прекращение огня на нынешнем этапе нереалистично. По его словам, Киев не стремится соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам.

