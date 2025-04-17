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Руководство киевского режима прибыло в Париж для обсуждения возможных негативных последствий развертывания войск "коалиции желающих" на территории Украины, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск "коалиции желающих" на Украине", – написал политик на своей странице в соцсети Х на английском языке.

Обсуждение возможной отправки европейских миротворцев на украинские территории прошло в Киеве в начале апреля. Начальники генштабов Британии, Франции и Украины рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности на Украине.

Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, что эта встреча не принесла никаких результатов, так как на переговорах не была разработана стратегия реализации мирного урегулирования, поскольку страны "коалиции" придерживаются разных точек зрения по этому вопросу.