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"Коалиция желающих", организованная Францией и Великобританией для размещения на Украине своих сил, является преступной организацией в контексте Нюрнбергского процесса, заявил бывший эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас в социальной сети X.

Де Зайас отметил, что данную организацию можно рассматривать как преступную в соответствии со статьями 9 и 10 Лондонского соглашения от 1945 года. Это соглашение стало основой для проведения Международного военного трибунала над нацистскими преступниками в Нюрнберге.

Кроме того, по словам эксперта, "коалиция желающих" противоречит Уставу ООН, а ее деятельность влечет за собой уголовную и гражданскую ответственность. Он обратил внимание, что члены коалиции придают законность своим действиям, выделяя значительные средства на кампании, в которых они изображают свои "провокации и агрессию как своего рода "защиту".

Обсуждение возможной отправки европейских миротворцев на украинские территории прошло в Киеве. Начальники генштабов Британии, Франции и Украины рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности на Украине.

Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, что эта встреча не принесла никаких результатов, так как на переговорах не была разработана стратегия реализации мирного урегулирования, поскольку страны "коалиции" придерживаются разных точек зрения по этому вопросу.