Захарова: Великобритания и Франция готовят интервенцию в Одессу

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Великобритания и Франция разрабатывают условия военной интервенции в Одессу, речь о которой шла на встрече глав генштабов западных стран в Киеве. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что совещание руководителей генеральных штабов Украины, Великобритании и Франции состоялось 4–5 апреля. Задачей встречи было разработать оперативные планы по размещению миротворческих сил на территории Украины.

"По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу", – добавила Захарова.

Она также назвала "мемом" идею создания "коалиции желающих".

Как сообщало Минобороны Великобритании, во время совещания стороны рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности на Украине. Кроме того, размещение миротворцев планировалось провести в рамках создания "коалиции желающих" из стран Евросоюза.

Кроме того, представитель МИД обращала внимание, что любое присутствие иностранных сил на территории Украины будет рассматриваться Россией как угроза безопасности страны. При этом, добавила она, подобные действия могут привести к прямому конфликту между участниками таких миссий и РФ.