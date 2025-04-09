Захарова назвала реакцию Зеленского на удар ВС РФ в Кривом Роге лживой

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала реакцию президента Украины Владимира Зеленского на атаку Вооруженных сил России по месту совещания командиров украинской армии в Кривом Роге лживой.

Как отметила Захарова, разрушения в городе стали следствием того, что системы противовоздушной обороны украинской армии были размещены рядом с жилыми домами. Кроме того, применяли их непрофессионально.

Также дипломат подчеркнула, что любое присутствие иностранных сил на территории Украины будет рассматриваться Россией как угроза безопасности страны.

Кроме того, подобные действия могут привести к прямому конфликту между участниками таких миссий и РФ, добавила представитель МИД.

Захарова обратила внимание, что киевский режим ожидает от партнеров из Европы действий по направлению своих военных. Однако, уточнила Захарова, это будет означать участие этих государств в конфликте на стороне Украины.

Российские военные нанесли 4 апреля высокоточный ракетный удар по месту проведения совещания командиров украинской армии и западных инструкторов в одном из ресторанов Кривого Рога. По данным Минобороны, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удар ВС РФ и сообщения о том, что в Кривом Роге якобы погибли дети, заявил, что российская армия наносит удары исключительно по военным и околовоенным целям.