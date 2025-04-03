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03 апреля, 14:53

Политика

ВС РФ поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили украинское предприятие ракетно-космической промышленности. Об этом сообщило российское Минобороны.

Поражение предприятию нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Также под удары попали цеха производства БПЛА, склады боеприпасов, скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148 районах.

Кроме того, за прошедшие сутки российские силы освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области и село Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее российская армия нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В результате было ликвидировано до 170 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Также в конце марта ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления беспилотниками Украины. Вместе с тем были атакованы места хранения боеприпасов и скопления живой силы и техники противника в 143 районах.

ВС РФ освободили село Разлив в ДНР

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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