РФ передала США данные об ударах ВСУ по энергообъектам

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Россия передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр уточнил, что перечень нарушений российская сторона передала помощнику американского президента по национальной безопасности Майку Уолтцу, а также госсекретарю США Марко Рубио.

Список был отправлен в ООН и ОБСЕ, чтобы их участники могли во время работы на конкретных примерах показать, "чего стоит слово украинской власти", уточнил Лавров.

По словам дипломата, в начале заседания Совета безопасности Владимир Путин попросил главу Минобороны Андрея Белоусова рассказать о несоблюдении моратория со стороны Украины.

Вместе с тем глава МИД указал, что Россия полностью соблюдает мораторий на атаки по украинским энергообъектам. Он напомнил, что соответствующую команду Путин отдал российским военным 18 марта после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По результатам переговоров, которые состоялись в конце марта в Эр-Рияде между представителями России и США, а также между делегациями Украины и Штатов, Белый дом опубликовал заявление. В нем подчеркивается необходимость проработки мер по выполнению соглашения, достигнутого между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, о прекращении атак на энергетические объекты Москвы и Киева.

В свою очередь, Кремль уточнил, что стороны согласились работать над реализацией договоренностей Путина и Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней, начиная с 18 марта.

Кроме того, российская сторона представила перечень объектов, по которым нельзя наносить удары в рамках соглашения. В частности, в списке оказались нефтеперерабатывающие предприятия, а также нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции.

При этом ранее Минобороны неоднократно сообщало, что Украина продолжает атаковать российские объекты энергетики. Ведомство заявляло, что таким образом киевские власти стремятся сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта.