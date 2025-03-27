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Российские объекты энергетической инфраструктуры вновь были атакованы Украиной за минувшие сутки, несмотря на заявление киевских властей о якобы прекращении ударов по объектам энергетики РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что 26 марта около 17:00 по московскому времени украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" в Брянской области, в результате чего произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, а у потребителей Климовского района отключилось электроснабжение.

Кроме того, примерно в то же время российские дежурные средства ПВО перехватили над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который хотел атаковать наземное оборудование Глебовского подземного газохранилища.

После этого в 07:00 27 марта украинская армия совершила прицельный артиллерийский обстрел по "Брянскэнерго". В результате атаки из строя была выведена комплектная трансформаторная подстанция.

Переговоры Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоялись 18 марта. В ходе диалога Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Он сразу дал военным соответствующую команду, при этом в контексте 30-дневнего перемирия президент России обозначил ряд рисков.

МО РФ заявляло, что Украина, продолжая атаковать объекты гражданской энергетики России, стремится сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта.

Ежедневными атаками на российскую энергетическую инфраструктуру украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует собственную недоговороспособность и неуправляемость, подчеркнула пресс-служба.