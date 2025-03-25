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Ежедневными атаками на энергетическую инфраструктуру России украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует собственную недоговороспособность и неуправляемость. Об этом заявила пресс-служба Минобороны России.

Оборонное ведомство уточнило, что 24 марта, когда проходили российско-американские переговоры в Эр-Рияде по вопросам урегулирования украинского конфликта, Киев нанес намеренный удар по объектам мирной энергетики в России.

Украинский беспилотник ударил по инфраструктуре филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае, в результате чего произошло отключение высоковольтной линии "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2". Специалисты смогли оперативно устранить неполадки, поэтому потребители не ощутили негативных последствий, подчеркнули в Минобороны.

"В Луганской Народной Республике ВСУ совершена атака с применением FPV-дрона по газораспределительной станции "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз", – добавили в пресс-службе.

Помимо этого, вечером того же дня в Крыму дежурные силы ПВО перехватили украинский беспилотник, который хотел атаковать оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Также 24 марта Киев атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК. ВС РФ удалось перехватить дрон в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры. Фрагменты беспилотного летательного аппарата рухнули в районе железнодорожной станции Кавказская.

До этого 19 марта Вооруженные силы Украины запустили три БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской Краснодарского края. Открытое горение на территории удалось ликвидировать только 25 марта. При этом атака произошла после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ.